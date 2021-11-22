شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العينين: مصر قادرة على تحقيق 100 مليار دولار صادرات.. ولدينا قائد عظيم علّمنا الإنجاز (صور) والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 22 نوفمبر 2021

انطلقت فعاليات النسخة الثامنة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي بعنوان «100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن»؛ اليوم الاثنين، تحت رعاية د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من الوزراء والمسئولين المعنيين ومجتمع الأعمال والصناع والمستثمرين والمصدرين ولفيف من الخبراء والمتخصصين في مجالات متعددة.



وتضمن المؤتمر 6 جلسات عامة وتخصصية، تناقش قضايا التنمية الصناعية والاستثمار والتمويل والطاقة ومشروع جسور للعبور للأسواق العالمية، إضافة إلى النقل واللوجستيات والتنمية العمرانية وتصدير العقار والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية.

أبو العينين يدير الجلسة الأولى وأدار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجلسة الأولى لمؤتمر أخبار اليوم، بعنوان: «الصناعة والاستثمار والتمويل أساس التصدير»، وبحضور د. محمد معيط وزير المالية، وعدد من المسئولين والمستثمرين.

وقال أبو العينين، خلال كلمته في مستهل الجلسة، إن مؤتمر أخبار اليوم له طابع خاص، طابع مليء بالأمل والتفاؤل، نتيجة رصيد الدولة من الإنجازات الضخم، الذي يفخر به كل مصري، كما أصبح لدينا عزيمة وإرادة لتفجير الطاقات الكامنة، فضلا عن قائد عظيم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، علمنا قيمة الوقت في الإنجاز.

وحيا وكيل النواب، مؤسسة أخبار اليوم على مؤتمرها الاقتصادي اليوم، الذي يعد حلقة تواصل مع الحكومة والقطاع العام والأعمال والخاص، للحديث عن جهودهم وإنجازاتهم، مؤكدا أن مسئولي الحكومة اليوم مرفوعو الرأس وهم يتحدثون عن إنجازاتهم، حيث تحدث وزير البترول بلغة الأرقام وليس النسب، وهو ما يؤكد حجم إنجازات الوزارة ودقة الإنجاز، فضلا عن حديث وزيرة التجارة والصناعة عن الحوافز التي قدمتها للقطاع والتي وصلت إلى 100 إجراء تحفيزي لزيادة صادرات مصر.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية، هدف يمكن تحقيقه، مشددا على ضرورة معرفة طريقة تفكير العالم بعد كورونا، ومعرفة بدائل الاستثمار وسلاسل الإمدادات الجديدة بعد الجائحة، التي أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي وتسببت في موجة تضخم عالمية، أثرّت بدورها على الأسعار.

أفكار غير تقليدية وأوضح أبو العينين، أن مصر أمامها سوق تجاري بقيمة مليار ونصف دولار، مشددا على ضرورة بناء اسم تجاري لمصر "براند"، ينعكس على نوعية المنتج المصري، خاصة في ظل وجود أفكار غير تقليدية ورؤية طموحة للجمهورية الثانية، التي دشنها الرئيس السيسي، ويشارك فيها الشباب برؤية طموحة.

وتابع وكيل النواب، أن زيادة الصادرات يسبقها الإنتاج والاستثمار وهو ما يعرف بالمثلث الذهبي، مشيرا إلى أن العالم يفكر في القيمة المضافة الكبيرة والدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة، كما تحدث الرئيس السيسي، والتي تحتاج إلى إجراءات ومتطلبات مختلفة.

وأعرب النائب محمد أبو العينين عن تفاؤله حيال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الجميع يسير على "تراك" واحد وهو خط بناء مصر الحديثة كلنا عليه، فبعدما كنا شبه دولة ولا نعرف مصيرنا في النفق الأسود، الآن لدينا إرادة وإنجازات ضخمة.

وعلى صعيد آخر، قال وكيل مجلس النواب، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من مصمم أزياء إيطالي شهير، من رواد الموضة في إيطاليا، مشيرا إلى أن هذا المصمم يرغب في إقامة أتيليه أو معرض في الأقصر لعرض منتجاته داخل مصر، ومنها منتجات مصنوعة من القطن المصري.

وأوضح أبو العينين، خلال كلمته بالجلسة الأولى، أن المصمم الإيطالي اختار الأقصر، نظرا لعراقتها ومكانتها التاريخية، مشيرا إلى أن المعرض من المقرر إقامته مارس المقبل، حيث يستمر 3 أيام، بتكلفة 5 مليون يورو.

وأكد وكيل النواب ومدير الجلسة، أن إقامة هذا المعرض وغير من المعارض الخارجية على أرض مصر دليل على أن مصر بلد الأمن والأمان، ولديها مناخ جاذب لكافة الدول والاستثمارات الخارجية.