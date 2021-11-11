الامارات وايران يبحثان مواجهة تحديات التغير المناخي

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بغداد - ياسين صفوان - اجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من أجل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".
وأشار بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي إلى "تطلع دولة الإمارات للعمل المشترك مع إيران في مجال حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي".
وأشار بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي إلى "تطلع دولة الإمارات للعمل المشترك مع إيران في مجال حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي".