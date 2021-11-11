الامارات وايران يبحثان مواجهة تحديات التغير المناخي

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بغداد - ياسين صفوان - اجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من أجل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.