شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكرون» يطالب «جونسون» باحترام القواعد الدولية لحقوق صيد الأسماك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد إن ماكرون طلب من بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا أن تحترم لندن القواعد الدولية في خلاف بين البلدين على حقوق صيد الأسماك.

وقال المسؤول للصحفيين بعد لقاء خاص وجها لوجه بين الزعيمين على هامش قمة مجموعة العشرين في روما "الهدف بالنسبة للاثنين الرئيس ورئيس الوزراء كان العمل من أجل التهدئة".

وأضاف المستشار الرئاسي إن ماكرون قال لجونسون إنه يتوقع جدية واحتراما بين الرجلين وذلك بعد أيام من التهديدات والتهديدات المضادة بسبب تراخيص الصيد.