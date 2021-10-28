شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قناة عبرية: بينيت يتوقع حل الحكومة وعدم إتمام "اتفاق التناوب" مع لابيد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت القناة 12 العبرية، تفاصيل محادثات مغلقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أشار فيها إلى إمكانية فشل اتفاق التناوب الموقع بينه وبين زعيم حزب ”هناك مستقبل“ وزير الخارجية يائير لبيد، والذي أدى إلى تشكيل الحكومة الحالية وإزاحة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو عن رئاسة الوزراء.



وقالت القناة العبرية، إن ”نفتالي بينيت وفي محادثات مغلقة مع شركائه خلال الشهر الماضي، أكد أن هناك فرصة جيدة لأن التناوب لن يتحقق، وأقدر أنه لن يتم“.