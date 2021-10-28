البنك المركزي المصري: نتابع جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 33 دقيقة

أعلن البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، نتائج اجتماعه السابع في عام 2021 بشأن سعر الفائدة، مشيراً إلى أنه يتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن يتردد في استخدام جميع أدواته لدعم تعافي النشاط الاقتصادي.

وأعلنت لجنة السياسة النقديـة بعد اجتماعهـا، اليوم، في بيان الإبقاء على سعر الفائدة بالبنك المركزي عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض و8.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وأضاف البيان أن المعدل التضخم السنوي ارتفعت إلي 6.6% بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 5.7% في الشهر السابق له مع زيادة المعدل التضخم الأساسي سنويا إلي 4.8% بعد أن كان 4.5% في أغسطس الماضي.

وأوضح أن تلك الزيادات انعكست على أسعار السلع، ليرتفع المعدل السنوي للتضخم للسلع الغذائية للشهر الخامس علي التوالي إلي 10.6% في سبتمبر الماضي مقابل 6.6% أغسطس السابق له.