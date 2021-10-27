شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تستدعي سفير لبنان احتجاجا على تصريحات قرداحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأربعاء، استدعاء سفير لبنان في المنامة السفير ميلاد نمور، وسلمته مذكرة احتجاج بشأن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.



وعبرت الخارجية البحرينية، في مذكرة الاحتجاج، عن ”استنكار المملكة الشديد للتصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة“، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

كما استنكرت الخارجية البحرينية ”ما ساقه تجاه مجريات الحرب في اليمن من ادعاءات باطلة تنفيها الحقائق الموثقة والبراهين المثبتة دوليًا“.