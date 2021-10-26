شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الصيني يدعو الى تعزيز التعاون المشترك مع فرنسا في مجال الطاقة النووية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم، الى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين بلاده وفرنسا في مختلف المجالات لاسيما الطاقة النووية المدنية.



وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه الرئيس شي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين والقضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الرئيس الصيني "انه يتعين على الصين وفرنسا تعزيز أوجه التعاون وتنسيق جهود الوقاية من جائحة فيروس "كورونا"، وتوسيع الشراكة في مجالات الطاقة النووية المدنية والطيران والفضاء إضافة الى الذكاء الصناعي والصيدلة الحيوية والمحيطات".