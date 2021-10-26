روسيا تحبط هجوما على سفينة قبالة نيجيريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السلطات الروسية أمس أن سفينة حربية روسية أحبطت هجوما شنه قراصنة على سفينة الحاويات «إم إس سي لوسيا» قبالة سواحل نيجيريا.

وتلقت المدمرة الروسية «فايس أدميرال كولاكوف» إشارة استغاثة في خليج غينيا ثم أمرت مشاة البحرية بأخذ مروحية المدمرة والتوجه إلى السفينة «إم إس سي لوسيا»، وفقا لما نقلته وكالة إيتار تاس الروسية الرسمية عن وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة إنه عندما اقتربت المروحية من سفينة الحاويات نزل القراصنة و»اختفوا بسرعة قصوى تجاه الساحل» على متن قارب سريع، وكانت السفينة التي ترفع علم بنما في طريقها من توجو إلى الكاميرون.

وحرك الأسطول الشمالي الروسي في الآونة الأخيرة مجموعة قطع بحرية بقيادة السفينة كولاكوف إلى خليج غينيا، حيث كانت تقوم بدورية منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع في محاولة لحماية السفن المدنية في المنطقة من هجمات القراصنة.