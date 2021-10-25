في ظل الأحداث الأخيرة.. إلغاء رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي إلى الخرطوم

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

ألغت كل من طيران الإمارت وفلاي دبي رحلاتها إلى الخرطوم في ظل الأحداث التي تشهدها عاصمة السودان.



حيث أعلنت شركة طيران الإمارات إلغاء رحلاتها من وإلى الخرطوم خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 27 أكتوبر 2021.

وأوضحت الناقلة على موقعها الالكتروني أنها لن تقبل المسافرين إلى الخرطوم كوجهتهم النهائية حتى إشعار آخر .

ودعت المتعاملين المتأثرين إلى التواصل مع وكلاء الحجز لبحث خيارات الحجوزات الأخرى المتاحة.

فيما أكد متحدث باسم فلاي دبي أنه و بسبب الأوضاع الحالية في الخرطوم ، تم إلغاء رحلات فلاي دبي إلى مطار الخرطوم الدولي (KRT) في 25 و 26 أكتوبر.

وأضاف :"سنواصل مراقبة الوضع عن كثب. سيتم إعادة الحجز للمسافرين الذين اشتروا تذاكر السفر إلى الخرطوم على الرحلة التالية المتاحة أو يمكنهم استرداد قيمة التذكرة".