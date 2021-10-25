وفاة عبد المجيد شاكر أحد أبرز وجوه النضال التونسي ضد الاستعمار الفرنسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

غيب الموت يوم الإثنين، الوزير والدبلوماسي الأسبق والشخصية البارزة في الحركة الوطنية التونسية، عبد المجيد شاكر، عن عمر ناهز 94 عاما.



وعبد المجيد شاكر، يُصنف في تونس؛ كأحد أبرز المناضلين ضد الاستعمار الفرنسي، وهو شقيق المناضل الشهير، الهادي شاكر.

وواجه ”عبدالمجيد“ منذ صغره الاستعمار الفرنسي، وحُكم عليه عام 1952 بالسجن عشر سنوات.