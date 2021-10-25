شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يعلن إلغاء حالة الطوارئ في البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ سنوات.

وأضاف "يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .