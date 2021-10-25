انت الان تتابع خبر دفعة هجومية لريال مدريد.. وسيبايوس يعود بعد غياب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كما شهد المران مشاركة داني سيبايوس للمرة الأولى بعد ثلاثة أشهر من الإصابة.

وتعافى يوفيتش بصورة كاملة من آلامه وأنهى الحصة التدريبية رفقة زملائه، بينما يواصل إيسكو وجاريث بيل برامج تعافيهما من الإصابات التي لحقت بهما في الأسابيع الماضية، في حين اتخذ سيبايوس، الذي تعرض لإصابة في أولى مباريات أوليمبياد طوكيو 2020، الخطوة الأولى في مرحلة تعافيه وتدرب بالكرة على الميدان.



وبعد مرور نحو ثلاثة أشهر، بدأ لاعب الوسط الإسباني يرى ضوءً في نهاية النفق، حيث دخل ملاعب المدينة الرياضية بهدف استعادة إحساسه بالكرة التي فقدها خلال الشهور الماضية، هذا إلى جانب إجراء بعض التدريبات في صالة الألعاب الرياضية.

وغاب عن المران كورتوا، الذي أجرى فحصا طبيا اليوم للتأكد من عدم إصابته في ركبته اليمنى، وفالفيردي الذي عانى من التواء في الكاحل وسيغيب عشرة أيام، إلى جانب بنزيما الذي تدرب في صالة الألعاب الرياضية.



وبدأ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في التحضير للمباراة المقبلة التي تجمع ريال مدريد بأوساسونا الأربعاء المقبل في سانتياجو برنابيو.

وأدار الإيطالي مرانا شهد مشاركة البدلاء واللاعبين الذين حصلوا على دقائق قليلة أمام برشلونة، كارفاخال وأسينسيو، بينما أجرى اللاعبون الأساسيون مرانا خفيفا قبل العمل مع المعدين البدنيين في النادي للاستشفاء.