وأضاف: "تؤكد دولة الكويت من هذا المكان دعمها الكامل لجهود شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، وما طرحته من حزمة مبادرات لحماية البيئة وثقتها في حسن إدارة هذا الملف الحيوي، بإشراف أخي الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز آل سعود".
وتابع: ندعم مبادرة السعودية بشأن المناخ، وسنعمل معها جنباً إلى جنب لتنفيذ تلك المبادرة. ولفت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى أن مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» تعكس إرادة مكافحة التغيير المناخي. وأكد الشيخ مشعل الصباح، على أن المستقبل في الحلول الخضراء ودعم الأصول البيئية.
وكان ولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد وصل عصر أمس والوفد الرسمي المرافق له إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، لحضور قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر».
كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد الكويت: ملتزمون بما يصدر عن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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