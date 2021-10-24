فتح تحقيق بعد رفع "لافتة عدائية" ضد السعودية في مباراة نيوكاسل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

أعلنت الشرطة الأحد، بدء التحقيق في واقعة رفع لافتة معادية للسعودية خلال مباراة جمعت بين كريستال بالاس ونيوكاسل الإنجليزيين، وذلك عقب استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على الأخير.



وكتبت شرطة "كرويدون متروبوليتان" عبر تويتر إنها فتحت تحقيقا في رفع هذه اللافتة على خلفية "ادعاءات بالعنصرية".

وقالت إن ضباطها يقومون بتقييم المعلومات بعد تلقيهم في يوم السبت 23 أكتوبر، تقريرا عن لافتة عدائية رفعها مشجعو كريستال بالاس.

وتعهدت الشرطة بأن "أي ادعاءات بالعنصرية ستؤخذ على محمل الجد".

وهاجمت جماهير كريستال بالاس السبت الفائت، رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لسماحها بالاستحواذ السعودي على نيوكاسل يونايتد عبر "لافتة" صورت رجلا يرتدي الزي السعودي ويحمل منجلا ملطخا بالدماء إلى جانب مدير أعمال يقف فوق كيس من المال يقطر بالدماء وقائمة مراجعة تتضمن "الإرهاب" و "قطع الرؤوس" و"انتهاكات" حقوق الإنسان تزعم أنها في السعودية.

وأصدرت مجموعة المشجعين المعروفة باسم "هولمزديل فناتيك" بيانا على صفحتها على تويتر تتهم الدوري الإنجليزي بالانحياز للمال بدل المبادئ.

وفي وقت سابق هذا الشهر، استحوذ كونسورتيوم بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نيوكاسل، صاحب المركز قبل الأخير في الدوري الممتاز والذي لم يحقق أي فوز في 9 مباريات.

وأصبح نيوكاسل الآن مملوكا بنسبة 80% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويتقاسم مستثمرون آخرون الحصة المتبقية.