رئيسي: إيران لا تربط اقتصادها بالمفاوضات النووية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 01:25 مساءً - منذ 8 دقائق

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد إن طهران ملتزمة بما تعهدت به فيما يخص الملف النووي، لكن الأزمة هي مع الولايات المتحدة وأوروبا.

شدد رئيسي على أن بلاده لا تربط اقتصادها بالمفاوضات النووية، قائلا إن السياسة الخارجية الإيرانية لديها تعامل واسع مع العالم، بحسب “فرانس برس”.

نقلت وكالة أنباء فارس عن رئيسي قوله “إننا لا نربط اقتصاد البلاد بالمفاوضات النووية.. نحن ملتزمون بما تعهدنا به، لكن أميركا والأوروبيين في أزمة في اتخاذ القرار”.

أعلنت إيران أنها بحاجة إلى استثمارات بمليارات الدولارات لتعزيز الإنتاج من الحقول النفطية المشتركة مع العراق على طول حدودها الجنوبية الغربية.

وقال محسن خوجاستهمر، الذي تم تعيينه في سبتمبر كرئيس جديد لشركة النفط الوطنية الإيرانية، في بيان على موقع الشركة: “نحن بحاجة إلى استثمارات بنحو 11 مليار دولار لتطوير المرحلة الثانية من حقلي شمال أزاديجان ويادافاران، وكذلك جنوب أزاديجان وياران”.

وأضاف: “التمويل المطلوب سيساعد في إضافة أكثر من مليون برميل من النفط يوميًا إلى إنتاج الخام الإيراني من حقولها المشتركة مع العراق”.

وانسحبت الشركات الدولية من قطاع الطاقة في الجمهورية الإسلامية بعد أن تخلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن الاتفاق النووي الإيراني في 2018، وحدّ الاتفاق من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير النفط الإيراني جواد عوجي، إن بلاده ترحب “بأي مستثمر” يرغب في تمويل مشاريع الطاقة الإيرانية.

وكان من المقرر أن تقوم شركة توتال الفرنسية وشركة البترول الوطنية الصينية بتطوير مشروع غاز بحري إيراني كبير في الخليج العربي قبل أن ينسحبوا منذ 3 سنوات بسبب العقوبات الأميركية على إيران.