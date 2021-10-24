شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لا بالما الإسبانية.. بركان ثائر يضرب إيطاليا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار، حول بركان جزيرة لا بالما الإسبانية، والتي لا تزال تداعياته مستمرة، منذ ثورانه في سبتمبر الماضي، توجهت الأنظار شرقا إلى جزيرة صقلية الإيطالية.

يأتي هذا عقب مقطع فيديو متداول يظهر ثوران بركان جبل إتنا على جزيرة صقلية الإيطالية للمرة الثانية خلال عام.

وأظهر مقطع الفيديو، مشاهد الرماد الناجمة عن ثوران البركان الواقع على الساحل الشرقي للجزيرة.

وكانت فوهة البركان قد شهدت تصاعد الدخان والرماد في شهر فبراير الماضي.