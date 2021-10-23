ميركل تدعو النساء إلى مزيد من الانخراط في العمل السياسي

برلين: حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل النساء على الانخراط بشكل أقوى في العمل السياسي.

وفي تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية في عددها الخاص بالعطلة الأسبوعية: "يجب مواصلة العمل من أجل زيادة ثقة النساء في أنفسهن بوجه عام، وحتى لو كانت هناك نساء على هذا النحو، فإن هذا الأمر لم يصل بهن بعد إلى حد المصارعة على الفوز برئاسة حزب على سبيل المثال".

وأضافت المستشارة: "لا يسعني إلا أن أشجع النساء على الانخراط، أما اقتصار الأمر على الرجال فقط، فلم يعد هذا مناسباً للعصر"، مشيرة إلى أنه إذا أراد حزب ما أن يكون حزب شعبياً، يتعين عليه أن يقترب من التكافؤ وأن يرغب فيه.

يذكر أن حزب ميركل المسيحي الديمقراطي سجل هزيمة تاريخية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أواخر سبتمبر(أيلول) الماضي وهي الانتخابات التي لم تشارك فيها ميركل.

ويسعى الحزب حالياً إلى إجراء تجديد على مستوى الأفراد والمضمون، ومن المنتظر أن يعقد الحزب مؤتمرا طارئا لإعادة انتخاب مجلس قيادته التنفيذي بالكامل.

كان رئيس الحزب أرمين لاشيت أعلن أنه يعتزم تأخير طموحاته الشخصية واستعداده للتخلي عن رئاسة الحزب.

وهناك العديد من الشخصيات المرشحة لخلافة لاشيت في رئاسة الحزب المسيحي منهم وزير الصحة ينس شبان والخبير الاقتصادي فريدريش ميرتس ورئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي رالف برينكهاوس والسياسي المختص بشؤون السياسة الخارجية في الحزب نوربرت روتغن.