مطار “ليلفارد” العسكري يدخل رسمياً في خدمة قوات “الناتو”

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 7 ثواني

أعلنت القيادة الجوية لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، أن الدول الأعضاء وضعت مطار “ليلفارد” العسكري في لاتفيا قيد الاستخدام على نطاق واسع بعد الانتهاء من تحديثه.

وقالت: “أصبح بإمكان القوات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي الوصول إلى مطار عسكري حديث آخر في منطقة البلطيق.. مطار “ليلفارد” قادر على استقبال طائرات الحلفاء في أي وقت من اليوم وأي ظروف جوية”.

وأضاف: “الناتو لن يسيّر دوريات لمقاتلاته في أجواء منطقة البلطيق، وسيستخدم المطار موقع هبوط بديل”.

وتابع: “بمعنى أنه إذا كان من المستحيل استخدام القواعد الجوية في إماري في إستونيا وإيالياي في ليتوانيا، سيتم إرسال المقاتلات إلى ليلفارد في لاتفيا”.

وأشار إلى أنه “في المستقبل القريب، تخطط مقاتلات F-16 الدنماركية للوصول إلى مطار لاتفيا بإطار دوريات الناتو في منطقة البلطيق على أساس التناوب”.

وأوضح أنه “بالإضافة إلى المقاتلات، سيستقبل المطار طائرات الشحن العسكرية والطائرات بدون طيار بعيدة المدى”.

وأنشأ الجيش السوفيتي قاعدة “ليلفارد” الجوية جنوب شرق العاصمة اللاتفية ريغا عام 1970، وكانت واحدة من أكبر قواعده في دول البلطيق.