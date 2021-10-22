شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هدى عمار: إعلان "الوطنية لحقوق الإنسان" يحملنا مسؤولية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائبة هدى عبد الستار عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يحملنا مسؤولية كبيرة فى دراستها جيدا وكيفية تطبيقها وآليات الرقابة على تطبيقها.

وأضافت هدى عمار أن ذلك يتطلب تكاتف جميع الجهات والأفراد لتحقيقها وشعور كل مواطن بتحقيق كل ما يخصه بها.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان.

وتقوم هذه الاستراتيجية، والتى تجسد خارطة طريق لحقوق الإنسان وتعزيز الحريات، على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.