تمثال للنجم محمد صلاح في متحف مدام توسو

21 أكتوبر , 2021
النجم المصري محمد صلاح ومجسم الشمع في متحف مدام توسو (الصورة من حساب محمد صلاح على انستقرام)
النجم المصري محمد صلاح ومجسم الشمع في متحف مدام توسو (الصورة من حساب محمد صلاح على انستقرام)
لندن: وضع متحف مدام توسو الشهير في لندن المتخصص بتماثيل الشمع لأبرز المشاهير في مجالات شتى، مجسمًا للمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنكليزي.
وقام صلاح الخميس بزيارة المتحف بدعوة من الإدارة للتعرف على المجسم الذي يمثله والمصنوع من الشمع، وفوجئ بأوجه الشبه قائلا "إنه يشبهني تمامًا، كما لو أنني أرى نفسي في المرآة".
ويتألق صلاح الذي وصفه مدربه في ليفربول الالماني يورغن كلوب بانه "أفضل لاعب في العالم حاليًا"، في صفوف الريدز بعد تسجيله 12 هدفا في 11 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، آخرها ثنائية في مرمى أتلتيكو مدريد الاسباني ليقوده الى الفوز 3-2 وإلى حصد النقاط الثلاث ليرفع رصيده الى 9 نقاط والاقتراب من التأهل الى الأدوار الاقصائية. من دوري أبطال أوروبا.
وقام صلاح بنشر صور له الى جانب التمثال الذي يرتدي بدلة بيضاء بالكامل على حسابه على إنستقرام.
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