شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف 30 شخصاً في نيجيريا ومقتل 16 شرق الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عمد مسلحون غرب نيجيريا، إلى اختطاف ما لا يقل عن 30 شخصاً رهائن في طريق للسيارات.

وقال التلفزيون المحلى، إن المسلحين أوقفوا حافلة وسيارتين في الطريق بولاية النيجر غربي نيجيريا، وأطلقوا النار لتخويف السكان، واقتادوا الرهائن باتجاه غير معلوم.

وفي الكونغو الديمقراطية، شن مسلحون هجوماً على قرية بشرق البلاد، أسفر عن 16 قتيلاً وحرق عدد من المنازل، فيما ذكر متحدث باسم الجيش في المنطقة اليوم، إن وحدة دورية عسكرية اشتبكت مع المتمردين، دون ذكر المزيد من التفاصيل.