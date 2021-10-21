واشنطن تطالب باستكمال محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل في أقرب وقت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال آموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، اليوم الخميس، إن محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، التي يأمل في إحيائها، ينبغي أن تُستكمل خلال فترة قصيرة إذا أُريد لها النجاح.



وأضاف هوكشتاين، خلال مقابلة مع قناة الحدث أثناء زيارة لبيروت، أن إجراء المحادثات غير المباشرة العام الماضي بين الطرفين في وجود الولايات المتحدة والأمم المتحدة كان منعطفا مهما، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الوقت قد حان لاستئناف المفاوضات.

وقال: ”ربما يجب أن يكون هناك شكل من أشكال الدبلوماسية المكوكية أولا؛ من أجل تقييم مواقف الأطراف لتحديد إن كان هناك مجال للتفاوض ثم العودة إلى الناقورة وإكمال المفاوضات.“