شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستحدث لجنة لمسؤولي التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحدثت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجنة جديدة لمسؤولي التواصل.

وتختص اللجنة بالتواصل مع أعضاء التنسيقية من مسؤولي الأحزاب السياسية التي تتمتع بعضوية التنسيقية.

ويتولى أعضاء اللجنة أيضا، التنسيق لعقد اجتماعات دورية ربع سنوية مع لجنة المنسقين ومجلس الأمناء.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.

وفيما يخص اختصاصات المركز الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الاستراتيجية الجديدة، أكدت التنسيقية أن اختصاصات المركز الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتركز في عدد من المهام، وهي:

_ إدارة الصفحات والمنصات الإلكترونية للتنسيقية علي السوشيال ميديا وقناة اليوتيوب، والبراند والهوية البصرية.

_ وكذلك عمل التصميمات والجرافات والحملات الدعائية والتنفيذ الفني للفاعليات والبث، وصياغة البيانات والأخبار وتغطية الفاعليات الخاصة بالتنسيقية.

_ كما تشمل اختصاصات المركز، متابعة صفحات النواب، وتقديم الدعم الفني والإعلامي، وإطلاق الدورات التدريبية الإعلامية والصحفية، فضلا عن الحفاظ علي الهوية البصرية وإدارة الإعلام الخاص بالتنسيقية.