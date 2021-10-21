شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تقرر ضم هيئات مكتبي النواب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضم هيئات مكتبي النواب والشيوخ.

وسوف تتضمن الأجندة التشريعية لنواب التنسيقية عددا من مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية التي تنبثق عن عدد من الحوارات المجتمعية والزيارات التي قام بها أعضاء التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول، والتي من المقرر استكمالها واستحداث قياس الأثر التشريعي لها خلال دور الانعقاد الجاري.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.