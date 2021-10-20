المرصد السوري يكشف عن قتلى وجرحى في انفجار بمستودع ذخيرة قرب حماة

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قتلى وجرحى سقطوا في انفجار مستودع للذخيرة، قرب المدخل الجنوبي لمحافظة حماة.



وأفاد المرصد نقلا عن نشطاء تابعين له في سوريا، بأن الانفجار الذي وُصف بالعنيف وقع في منطقة وسط سوريا وتحديداً طريق حمص-بيروت.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الانفجار أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 7 آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية.

وهذا هو ثاني انفجار يهز سوريا خلال اليوم الأربعاء، حيث استهدف تفجير مزدوج صباحا حافلة مبيت عسكرية، وسط العاصمة دمشق، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا، وجرح آخرين.