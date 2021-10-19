الحكم على المتهمين باستغلال الأطفال في التسول بالعجوزة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكمها على المتهمين باستغلال الأطفال في التسول وجمع القمامة، والاعتداء عليهم في العجوزة.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بالاتجار بالبشر بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، بأن تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهما المجني عليهما، وكان ذلك عن طريق الاستخدام والإيواء بواسطة استغلال حالة الضعف، وكان ذلك التعامل بقصد استغلالهما في التسول والخدمة قسرًا، بأن استقبلا المجني عليهما وأوهمهما بمكان خاضع لسيطرتهما وتشغليهم في أعمال التسول وجمع القمامة بالطرق العامة لتحقيق منفعة مادية.