شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات صنعاء تعجز عن استقبال مئات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

نقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر مطلعة بمستشفيات العاصمة المختطفة صنعاء، عجز المستشفيات عن استقبال جرحى وقتلى الحوثي الذين يتوافدون عليها بعد عمليات القصف التي تطالهم من قبل قوات الجيش اليمني مدعومة من طيران التحالف.

وبحسب المصادر فإن أعداد كبيرة من الجرحى الحوثيين الذين أصيبوا على الجبهات، يتركزون بشكل كبير في مستشفى الكويت الجامعي.

ويأتي المستشفى الجمهوري لاحقا له في استقبال قتلى وجرحى الحوثي.

وفي التفاصيل التي نقلت عن المصادر فإنه عند البوابة الداخلية لمستشفى الكويت أفرغت سيارتا إسعاف عسكريتان الخميس الماضي قرابة 12 جريحا من عناصر المليشيا.

كما أفاد مصدر طبي بمستشفى الكويت أنهم يستقبلون أكثر من مئة جريح حوثي في الأسبوع ويزيد العدد بأضعاف مع اشتداد القتال بين المليشيا الحوثية وقوات الجيش.