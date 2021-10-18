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صحيفة تكشف عن دولة عربية تستعد لإقامة علاقات مع إسرائيل

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بغداد - ياسين صفوان - أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الاثنين، بأن دولة جزر القمر تجري محادثات متسارعة مع تل أبيب تمهيدا لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن لدى جزر القمر "علاقة غريبة" مع إسرائيل على مر السنين، حيث أنها أعلنت في 1994 عن إقامة علاقة مع تل أبيب لكن الإعلان لم يتجسد على أرض الواقع، وفي عام 2013، "وتحت التأثير التركي" وفقا للصحيفة، رفعت الدولة العضو في جامعة الدول العربية دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بلاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب عندما قام سلاح البحرية الإسرائيلية باعتراض السفينة التركية "مافي مرمرة"، التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار وقتها.

وكان عيساوي فريج، وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، قال في وقت سابق من هذا الشهر إن هناك دولة مسلمة أخرى في طريقها للتطبيع مع إسرائيل.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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