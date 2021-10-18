انت الان تتابع خبر بعد خطف أمريكيين.. واشنطن ترسل 'فريقاً صغيراً' إلى هايتي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت "فريقا صغيرا" إلى هايتي للتعامل مع قضية اختطاف عصابة مسلحة لمجموعة من المواطنين الأمريكيين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الفريق سيساعد في الجهود لتحديد مكان وجود المخطوفين وتحريرهم.
وأكد برايس أن السفارة الأمريكية في بورت أو برانس على اتصال دائم بسلطات وشرطة هايتي وبعائلات المواطنين الأمريكيين المخطوفين.
وكانت إحدى الجماعات المسلحة في هايتي قد اختطفت مجموعة من 16 أمريكيا وكندي من العاملين في منظمة مسيحية وأفراد عائلاتهم وتضم المجموعة 7 نساء و5 أطفال.
وأكد برايس أن السفارة الأمريكية في بورت أو برانس على اتصال دائم بسلطات وشرطة هايتي وبعائلات المواطنين الأمريكيين المخطوفين.
وكانت إحدى الجماعات المسلحة في هايتي قد اختطفت مجموعة من 16 أمريكيا وكندي من العاملين في منظمة مسيحية وأفراد عائلاتهم وتضم المجموعة 7 نساء و5 أطفال.