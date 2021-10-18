الارشيف / اخبار العالم

الجزائر.. رفع “حظر كورونا” عن 23 ولاية

0 نشر
محرر مـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ 3 دقائق

الجزائر اتخذت عدة اجراءات لمواجهة تفشي

أعلنت السلطات الجزائرية، الإثنين، رفع حظر التجول الذي فُرض في عدد من ولايات البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وفق ما ذكر تلفزيون النهار الجزائري.

وكان حظر التجول مفروضاً في 23 من أصل 58 ولاية في الجزائر من الساعة 11 مساء وحتى الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وسجلت وزارة الصحة الجزائرية، في وقت سابق، الإثنين، 78 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالجزائر، فقد ارتفع إجمالي الإصابات إلى 205364 إصابة، فيما بلغت 5873، بعد تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثل 67 مريضاً للشفاء.

ودعت الوزارة إلى الحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا