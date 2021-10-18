الجزائر.. رفع “حظر كورونا” عن 23 ولاية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ 3 دقائق

أعلنت السلطات الجزائرية، الإثنين، رفع حظر التجول الذي فُرض في عدد من ولايات البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وفق ما ذكر تلفزيون النهار الجزائري.

وكان حظر التجول مفروضاً في 23 من أصل 58 ولاية في الجزائر من الساعة 11 مساء وحتى الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وسجلت وزارة الصحة الجزائرية، في وقت سابق، الإثنين، 78 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالجزائر، فقد ارتفع إجمالي الإصابات إلى 205364 إصابة، فيما بلغت 5873، بعد تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثل 67 مريضاً للشفاء.

ودعت الوزارة إلى الحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.