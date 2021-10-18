العراق والإمارات يؤكدان على إنجاز مُذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن حسين التقى "وزير الدولة في وزارة الخارجيَّة الإماراتيّة خليفة شاهين المرر، في مقر جناح الإمارات بمعرض أكسبو دبي 2020، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الشقيقين، وسُبُل تطويرها بما يخدم تطلعات الشعبين".وأشاد حسين "بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات في المجالات كافة، مُؤكَّداً ضرورة تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليميَّة والدوليَّة، مُشيراً إلى أهميّة تعزيز الجانب الإقتصاديّ والتعاون التجاريّ والإستثمار، كما أكَّد حرص العراق على إنعقاد اللجنة العراقيَّة-الإمارتيَّة المُشترَكة في دورتها العاشرة في بغداد بأسرع وقت ممكن وإنجاز مُذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين".

ودعا "الشركات والمستثمرين الإماراتيين إلى المُساهمة الفاعلة في حركة الاعمار والسوق الاستثماريّة العراقيَّة، مُشيراً إلى إجراءات الحكومة العراقيَّة التي أسهمت في تسهيل وتهيئة الفرص الاستثماريّة، مُؤكَّداً أهميّة زيادة التبادل التجاريّ بين العراق والإمارات".



من جانبه، أكَّد وزير الدولة للشؤون الخارجيَّة الإماراتيّ "أهميّة العلاقات الأخويّة بين البلدين، وحرص القيادة في دولة الإمارات على تنشيط آليات التعاون الثنائيّ، مُشيراً إلى أهميّة العراق ودوره في المنطقة".

وفيما أكد "حرص بلاده على تنمية المصالح المُشترَكة في المجالات المُختلفة التي تعود وتعزز المنافع المُتبادلة بين الشعبين والبلدين الشقيقين، أشار إلى توجيهات قيادة الإمارات بالانفتاح الكامل مع العراق".

