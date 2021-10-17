الصين: إبحار مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية عبر مضيق تايوان محاولة لإثارة المشاكل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

ندد الجيش الصيني، يوم الأحد، بإبحار سفينة حربية أمريكية وفرقاطة كندية عبر مضيق تايوان نهاية الأسبوع الماضي، قائلا إنهما تهددان السلام والاستقرار في المنطقة.



وتقول الصين إن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وقام سلاحها الجوي بمهام متكررة في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية على مدى العام الماضي أو قبل ذلك، مما أثار غضب تايبه.

وأرسلت الصين نحو 150 طائرة للمنطقة خلال 4 أيام اعتبارا من بداية تشرين الأول/ أكتوبر، في مزيد من التصعيد للتوتر بين بكين وتايبه، مما يثير قلقا دوليا.