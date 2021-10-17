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دولة الإمارات تقدم 15616 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدم 15616 جرعة من لقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 15,616 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 20,701,898 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 209.31 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد - 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد - 19".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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