الشيخ محمد بن زايد يبحث مع رئيس سيراليون تعزيز مصالح البلدين

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، مع رئيس سيراليون، تعزيز مصالح البلدين.



جاء ذلك لدى استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس السيراليوني جوليوس مادا بيو، في قصر الشاطئ بأبوظبي.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالرئيس الضيف متمنيا له طيب الإقامة في دولة الإمارات، كما نقل إليه تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته لجمهورية سيراليون وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتم خلال اللقاء التباحث حول علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون؛ خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية، وأهمية تنميتها وتنويعها بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء معرض "إكسبو 2020 دبي" وأهمية الاستفادة من مبادرات الدول المشاركة وخبراتها في مجالات استدامة الموارد، بجانب الفرص والمنصات التي يقدمها لإقامة الشراكات بين دول العالم وتعزيز العمل المشترك بينها بما يعود بالخير على شعوبها ويدعم مسارات التنمية المستدامة والتقدم والرخاء.