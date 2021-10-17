شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا تعلن تسجيل 780 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 780 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1831 شخصا، وتسجيل 23 وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 387 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 11 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 349 ألفًا و990 شخصًا، بينهم 65 ألفًا و575 حالة نشطة، ووفاة 4883 شخصًا.