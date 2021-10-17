كورونا يربك “الصحة الإيرانية”.. والموجة السادسة على الأبواب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعرب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بهرام عين الله، عن قلق بلاده من الموجة السادسة لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة فارس، مساء السبت، عن بهرام عين الله، أن حالة التطعيم في بعض الأماكن الإيرانية مناسبة، فيما لا تزال بعض المناطق الأخرى، وعلى رأسها مدينة قم، التي يتردد عليها الكثير من المسافرين، حالة التطعيم فيها غير كبيرة، معربا عن قلق إيران من الموجة السادسة للفيروس، وما ستتركه من مشاكل للناس.

وشدد عين الله على أنه “تم تطعيم الكوادر الصحية الإيرانية، العام الماضي، ولم يصب أي من تلك الكوادر، هذا العام، إلا ما ندر”، مؤكداً أنها “علامة على فعالية التطعيم العالية، وبأن التطعيم بات إلزاميا في البلاد”.

وأوضح وزير الصحة الإيرانية أن “وزارته تستمد العون من علماء الدين، بغرض تشجيع الناس على التطعيم”، موضحاً أن “التطعيم ليس ظاهرة جديدة، وبلاده من أفضل دول العالم من حيث نسبة التطعيم، بعدما حقنت في شهرين أو ثلاثة أشهر 66 مليون جرعة من لقاح كورونا، وذلك بعد الدعم القوي من القوات الشعبية”.

وأشار بهرام عين الله، إلى أنه “حتى الآن، تم توفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا، منها 71 مليون جرعة محقونة، و29 مليون جرعة مخزنة”.