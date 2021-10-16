شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني : الحوثي يقوم بأعمال انتقامية وقتل ممنهج بحق سكان «العبدية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، أن مصادر محلية أكدت ارتكاب مليشيا الحوثي جرائم إعدام ميدانية وتصفية للجرحى وتفجير للمنازل والمباني الحكومية ونهب للمحال التجارية ومعدات المستشفى، بعد اقتحامها مركز مديرية العبدية الواقع على أطرافها، واستمرارها في حصار وقصف 18 قرية.

وبين الإرياني أن المعلومات تؤكد تسبب قصف مليشيا الحوثي الإرهابية المتواصل للقرى ومنازل المواطنين بتدمير ست قرى بشكل كامل، في ظل موجة نزوح "داخلي" لمئات الأسر والنساء والأطفال من مركز المديرية إلى القرى المحاصرة التي لا زالت خارج سيطرة المليشيا.

مشيرا إلى ممارسة مليشيا الحوثي الارهابية لهذه الجرائم الوحشية بحق سكان مديرية العبدية في ظل حصار غاشم ومتواصل منذ قرابة شهر، وتعتيم إعلامي بعد قيامها بقصف أبراج شبكات الاتصالات والذي أدى الى انقطاع كل وسائل التواصل مع أبناء المديرية.

ولفت الإرياني إلى أن ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من أعمال انتقامية وقتل ممنهج وحصار وتجويع بحق سكّان مديرية العبدية من النساء والأطفال وكبار السن هي جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية، وتشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء.