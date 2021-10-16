بالصور.. استخراج تليفون من معدة مريض بعد 6 أشهر من ابتلاعه

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

قال الدكتور محمد زكي الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة أسوان، إن المستشفى الجامعي استقبل مريض يعاني من آلام شديدة، وبإجراء الأشعة والفحوصات، تبين وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء نتيجة وجود جسم غريب، فقرر الأطباء فتح غرفة العمليات بشكل عاجل لإنقاذ حياته.

وأجرى طاقم الجراحة بمستشفى أسوان الجامعي برئاسة الدكتور أيمن مندور مدرس الجراحة العامة، والدكتور محمود حساني، والدكتور علاء ياسين، والدكتور محمد صلاح، وعاونهم أكرم جعفرى، تمريض العمليات عملية للمريض، وقاموا باستخراج الجسم الغريب من معدته، وتبين أنه هاتف محمول.

فيما قال الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إن الطاقم الطبي الذي أجرى العملية انتابته حالة من الضحك، بعد استخراج الهاتف من معدة المريض، وتعد الواقعة الأولى من نوعها بمستشفى الجامعة.

وأكد المريض أنه ابتلع الهاتف منذ 6 أشهر، ما أدى إلى حجب الطعام، ووجه شكره لفريق الجراحة الطبي وإدارة المستشفى الجامعي.