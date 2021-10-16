انت الان تتابع خبر الدفاع المدني ينقذ امام جامع وزوجته ويخمد حادث حريق في البصرة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سيطرت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، على حادث حريق اندلع داخل غرفة سكن في جامع (المزروع) العائد الى ديوان الوقف السني في قضاء الزبير في محافظه البصرة.