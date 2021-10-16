بالطبل والمديح.. احتفال قرى المنيا بذكرى المولد النبوي- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

احتفالات بذكرى المولد النبوي، تشهدها قرية زهرة التابعة لمحافظة المنيا، عبر إقامة 10 ليال إنشاد ديني، تعقبها زفة.

"الخليج 365" انتقل إلى قرية "زهرة"، ورصد أجواء الاحتفالات، وجرى تنظيم حلقات الذكر والمديح ووضعت شاشات عرض في الطرقات في أجواء روحانية فريدة.

وشهد الاحتفال، حضور عدد كبير من نساء القرية اللواتي اصطحبن أطفالهن لسماع المديح، وسيرة الرسول محمد "ص"، وسط تمايل من الرجال والأطفال في صفوف متساوية.

وتتميز "زهرة" عن غيرها من القرى، بإقامة احتفالات المولد النبوي على مدار 10 ليالٍ تبدأ من الليلة الأولى في شهر ربيع الأول، من خلال إقامة سرادقات كبيرة، داخلها يصطف الأهالي، ويتمايلون على أصوات الذكر الذي يقوم بها أحد المُنشدين، وتستمر الاحتفالات لمدة 10 أيام، على أن تشهد ليلة المولد النبوي وتحديدًا مساء 11 من الشهر نفسه، اصطفاف الأهالي حاملين الأسلحة البيضاء، مقسمين على 11 طريقة صوفية داخل القرية، يجوبون شوارعها حتى العاشرة من مساء اليوم، ثم تجلس كل طريقة داخل السرادق الخاص بها، ويقوم "المدّاح" بسرد قصة الرسول "ص" من يوم مولده حتى وفاته.