خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية

السبت 16 أكتوبر 2021

الخليج 365

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الجمعة، أوامر ملكية شملت إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين وتعيين آخرين.



وصدر أمر ملكي بإعفاء توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير الصحة من منصبه، وتعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.

كذلك، صدر أمر ملكي بتعيين الربيعة وزيراً للحج والعمرة.

وجاء في الأوامر الملكية ترقية الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة.

وإعفاء عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمر ملكي بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.