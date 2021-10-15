حمدوك: المحاولة الانقلابية كانت الباب الذي دخلت عبره الفتنة إلى السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الجمعة، أن الصراع في بلاده ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة.



وأوضح في بيان له، نشر عبر ”تويتر“، أنه في الصراع ليس محايدًا فيه أو وسيطًا، بل إن موقفه بوضوح وصرامة، هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي، ولإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة، وتحقيق شعارات (حرية، سلام، وعدالة).

وقال حمدوك: ”كان من المفترض أن تتحول المحاولة الانقلابية الفاشلة في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي من مهدد إلى فرصة لتنبيه الجميع للخطر المُحدق ببلادنا، وأن تعتبر جرس الإنذار الذي قُرع كي يلتفت الناس إلى مسببات الأزمة، ومداخل الشرور، فتلتقي كل الأيادي الحريصة على مصالح البلاد والعباد“.