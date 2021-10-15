بغداد تتصدر.. مؤشر البحث العراقي يرتفع في سكوبس

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "عملا بسياستها المعتمدة في مجال البحث العلمي وحرصا على التفاعل الأكاديمي لمؤسساتها الجامعية على أوسع نطاق عالمي ممكن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ارتفاع وزيادة مؤشر بحوث الجامعات العراقية المنشورة في مستوعبات سكوبس العالمية الى تسع وسبعين ألف وسبعة وتسعين بحثا".وفي هذا السياق، أكد وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب في رسالة الى الجامعات والكليات الحكومية والأهلية على "ضرورة النشر العالمي والارتقاء بالمجلات العراقية وتعزيز حضورها في المستوعبات العالمية وتمكين الجامعات من تطوير مواقعها التنافسية في التصنيفات العالمية وتأمين الشراكات الدولية في حقول البحث العلمي المتنوعة والإفادة من نتائجها وتوظيفها باتجاه المجالات التي تواكب وتستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة".وبهذا الصدد، وثق مستوعب سكوبس صدارة جامعة بغداد التي حققت نشر ستة عشر ألفا ومئتين وستة وسبعين بحثا على مستوى الجامعات العراقية الحكومية، فيما حققت كلية المستقبل الجامعة نشر أربعمئة وثمانية عشر بحثا على صعيد الجامعات والكليات الأهلية العراقية في النشر العالمي.

جدير الذكر أن البوابة المختصة بالمجلات والمؤشرات العلمية الخاصة بتصنيف الدول قد أظهرت العراق بالموقع الخامس والأربعين عالميا والسادس في الشرق الأوسط والثالث عربياً بنشر البحوث العلمية، وفق بيان التعليم.