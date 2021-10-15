شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تونس.. أنصار حزب التحرير "الإسلامي" يقتحمون جامعا ويحرضون على سعيّد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

اقتحم أنصار حزب التحرير في تونس، الجمعة، جامع ”الفتح“ بالعاصمة تونس ورفعوا شعارات تطالب بإقامة ”الخلافة الإسلامية“، والتحريض على الرئيس قيس سعيد.



وأحدث أنصار حزب التحرير بلبلة داخل الجامع، ما دفع أغلب المصلين إلى مغادرته، قبل أن تطوقه العناصر الأمنية التونسية؛ لمنع حدوث مواجهات بين المصلين وأنصار الحزب.

ونفّذ أنصار حزب التحرير هذا التحرك بعد أن نشروا دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بالمشاركة في ما أسموه ”وقفة تتصدّى للعبث العلماني بتونس“.