شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غاري نيفيل: محمد صلاح يجب أن يفكر في الانتقال إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

يرى غاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق، والمحلل التلفزيوني للدوري الإنجليزي الممتاز، أن النجم المصري محمد صلاح لن يبقى في ليفربول أو البريميرليغ حتى نهاية مسيرته.



ونيفيل أحدث لاعب سابق يدلي بدلوه في قضية تجديد عقد هداف ليفربول الذي ينتهي في 2023، في ظل التفاوض بين الطرفين وعدم التوصل لاتفاق حتى الآن، رغم تجديد عقود العديد من نجوم الفريق البارزين.

وأحرز صلاح، البالغ عمره 29 عاما، 100 هدف في الدوري الإنجيلزي الممتاز الشهر الماضي، وذلك خلال 162 مباراة فقط، وبات خامس أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يحرز 100 هدف. وأحرز النجم المصري هدفين من هذه الحصيلة مع تشيلسي، مقابل 98 هدفا مع ناديه الحالي.