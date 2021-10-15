السعودية تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، تخفيف الإجراءات الاحترازية المتخذة في المملكة في ظل جائحة ”كورونا“، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.



وقال مصدر بالوزارة إن القرار صدر ”بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، وذلك نظرا للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات“، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وكشف المصدر أنه من ضمن هذه الاحترازات التي تم تخفيفها، ”عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة“.