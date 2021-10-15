صهر بن علي يناشد الرئيس التونسي لوقف محاكمته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

وجّه محامي عماد الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، نداء مفتوحا للرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، طالبًا إيقاف محاكمات الطرابلسي والحفاظ على هيبة تونس أمام الهيئات والمنظمات الدولية.



ووجه المحامي عصام السمعلي النداء بعد أن تم الحكم على الطرابلسي، اليوم الخميس، بالسجن 8 سنوات وغرامة مالية، مشددا على أن عماد الطرابلسي خضع لمحاكمات ماراثونية يجب إيقافها.

وأوضح السمعلي، في تصريح إعلامي، أن عماد الطرابلسي سبق له أن قام بعملية صُلح مع هيئة الحقيقة والكرامة، التي تُشرف على ملفات العدالة الانتقالية في تونس