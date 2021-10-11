شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت أحدث الإحصائيات ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 238 مليونا و662 ألفا و395 حالة.



وبلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة جراء كوفيد-19 حتى السابعة من صباح الإثنين بتوقيت جرينتش 4 ملايين و867 ألفا و525 شخصا، فيما تعافى من المرض 215 مليونا و859 ألفا و207 أشخاص.

سجلت وزارة الصحة المصرية 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة يوم الأحد، مقارنة مع 831 إصابة و39 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 312413 من ضمنهم 263557 حالة تم شفاؤها و17695 حالة وفاة".

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الأحد، تسجيل 2690 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و128 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و723235 إصابة والوفيات إلى 282086.

وكانت قد قالت في السابق إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

دخلت البرازيل كابوساً مرعباً مع تسجيل نحو 3 آلاف وفاة يومية جراء كوفيد- 19 في أبريل/نيسان، لكن أحدث الإحصائيات تبشّر بأن البلاد على طريق الخروج من هذا النفق المظلم.

قالت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الأحد، إن البرازيل لم تسجل سوى 8639 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، و182 حالة وفاة فقط بسبب كوفيد-19.

مع تلقي أكثر من 70 بالمئة من البرازيليين الجرعة الأولى من التطعيمات حتى الآن، انخفض متوسط الوفيات بكوفيد-19 في آخر سبعة أيام إلى أقل من 500 من ما يقرب من ثلاثة آلاف يومياً في ذروة الجائحة في أبريل/نيسان.

وكان عدد الوفيات يوم الأحد هي الأدنى في أيام الأحد منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن 21 مليونا و575820 حالة إصابة منذ بدء الجائحة، فيما ارتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 601011، وفقا لبيانات الوزارة، في ثالث أسوأ تفش في العالم وثاني أكثر عدد وفيات.

سجلت كوريا الجنوبية، الإثنين، 1297 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أن إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد وصل إلى 332 ألفا و 816 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2583.

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1004 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و28 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، الإثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1258959 إصابة، منها 42263 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28134 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1188562 حالة.

ارتفع مجموع الإصابات في القارة الأفريقية بفيروس كورونا إلى 8 ملايين و390 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 214 ألف وفاة.

وأظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل نسبة التطعيم 4.3% من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقَّى جرعة واحدة 6.7% من سكان القارة.