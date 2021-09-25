أمين عام النواب يؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية والتعاون بين البرلمانات

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القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، على أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها من أهم الأدوات التى يمكن أن تتعاون فيها البرلمانات بين الدول العربية على مستوى الأمناء العامين والأمناء المساعدين بالبرلمانات.

وقال "مناع"، خلال مشاركته فى الاجتماع الأول للأمناء العامين والأمناء المساعدين للبرلمانات العربية، اليوم السبت، فى البرلمان العربي: "اليوم هو يوم مهم فى تاريخ البرلمانى العربى، وهو تفعيل دور الأمناء العامين والأمناء المساعدين للبرلمانات العربية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتبادل الخبرات الذى يؤدى لتطوير العمل فى أى مكان".

وأضاف المستشار أحمد مناع، أن الأمين العام فى أى برلمان هو الذى ينفذ السياسة العامة للبرلمان وأداء الدور التنفيذى وهو دور مهم جدا، متابعا: "تبادل الخبرات بيننا يؤدى لتطوير العمل فى كل المجالات، والتفاعل مع كل قضايا الوطن العربى، وتفعيل دور البرلمانى العربى على المستوى الإقليمى والدولي".

ونقل المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب المصرى، تحيات رئيس مجلس النواب المصرى المستشار الدكتور حنفى جبالى، للمشاركين فى اجتماع الأول لأمناء البرلمانات العربية معربا عن سعادته بالمشاركة بالمؤتمر الاول لأمناء والأمناء المساعدين للبرلمانات العربية، قائلا: "فى البداية لابد أن نؤكد على أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، والتى لها دور كبير، ولابد من تفعيل دور البرلمانات العربية، والتعاون بينا وتبادل الخبرات، وتفعيل دور البرلمان العربى فى مواجهة أى تحديات كما حدث مع البرلمان الأوروبى وإبراز الدور البرلمانى العربي".