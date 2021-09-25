شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: تحالف الأحزاب سيتصدى لأى تقارير تهاجم مصر فى ملف حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، إنه لا يجب اختزال ملف حقوق الإنسان فى قضايا تستهدف التحريض ضد الدولة المصرية، موضحا أن الدولة المصرية تقوم بجهود عظيمة من أجل النهوض بحقوق الإنسان.

وأوضح "مطر" خلال كلمته باجتماع المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية المنعقد الآن بمقر حزب إرادة جيل، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تعد من المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن التحالف سيلعب دورا هاما خلال الفترة القادمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة أن الإنسان المصرى هو الهدف والوسيلة، وأن حرية الإنسان المصرى وكرامته من الحقوق الدستورية التى لا يمكن المساس بها.

وأكد مطر خلال اجتماع تحالف الاحزاب المصرية، أن تخالف الأحزاب سيتصدى لكافة للهجمات الشرسة للمنظمات الخارجية التى تسيء لمصر فيما يخص حقوق الإنسان، وذلك بإظهار الحقائق.

ودعا "مطر" أن يتم استثمار قوة وتجمع تحالف الأحزاب المصرية فى توضيح الصورة الحقيقة لملف حقوق الإنسان فى مصر.